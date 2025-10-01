Aiello del Sabato celebra l’eccellenza irpina con Nocciolandia 2025

Torna anche quest’anno l’appuntamento più goloso dell’autunno irpino: Nocciolandia 2025, la festa dedicata alla regina della gastronomia locale, la nocciola. Un evento che unisce gusto, tradizione e intrattenimento, trasformando il centro cittadino in una vetrina di sapori e saperi tipici del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

