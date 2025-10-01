Aiello del Sabato celebra l’eccellenza irpina con Nocciolandia 2025
Torna anche quest’anno l’appuntamento più goloso dell’autunno irpino: Nocciolandia 2025, la festa dedicata alla regina della gastronomia locale, la nocciola. Un evento che unisce gusto, tradizione e intrattenimento, trasformando il centro cittadino in una vetrina di sapori e saperi tipici del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: aiello - sabato
AUDIO 2 in concerto ad Aiello del Sabato: musica dal vivo a ingresso gratuito
Uomo fermato ad Aiello del Sabato: era senza documenti e irregolare sul territorio
Aiello del Sabato, torna il "Fiano Festival": tre giorni per celebrare il vino simbolo dell'Irpinia
27 giugno 2025 GRAZIE AIELLO DEL SABATO (AV)! Recap Summer Tour 2025 #zeketam #tour2025 #folkshow A causa di un hackeraggio che ci ha privato della nostra pagina facebook in pieno tour, non abbiamo potuto condividere con voi la nostra estate. - facebook.com Vai su Facebook
Fuego en el Centro Histórico de Aiello del Sabato - A las 13:35, los bomberos del comando de Avellino intervinieron en la vía San Sebastiano por un incendio que ... Da ilmattino.it