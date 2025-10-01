Aica nel mirino | dubbi sul controllo analogo e polemica sulla Consulta delle associazioni

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione dell’acqua torna ad accendere il dibattito politico. I consiglieri della II e VI commissione consiliare e l’Area progressista intervengono con due note distinte che chiamano in causa Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, chiedendo chiarimenti sia sulla trasparenza interna che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aica - mirino

Cerca Video su questo argomento: Aica Mirino Dubbi Controllo