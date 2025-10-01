Bergamo, 1 ottobre 2025 – "Una vittoria storica”, dicono i sindacalisti. Il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso presentato dalla Fit-Cisl nel quale si chiedeva il riconoscimento ai lavoratori di “Amazon Italia Transport” dell'intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate e che secondo il sindacato interessa circa 15mila lavoratori. In particolare, la sentenza interessa i 400 lavoratori di Amazon Italia Transport di Casirate d'Adda e, a detta di Cisl, a cascata anche i 4.000 dipendenti italiani del ramo, così come ai 1.600 dipendenti della logistica di Cividate al Piano (Bergamo) e i loro 11 mila colleghi del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ai driver di Amazon spetta l’intera paga delle festività: la sentenza del Tribunale di Bergamo