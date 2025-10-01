Ai driver di Amazon spetta l’intera paga delle festività | la sentenza del Tribunale di Bergamo
Bergamo, 1 ottobre 2025 – "Una vittoria storica”, dicono i sindacalisti. Il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso presentato dalla Fit-Cisl nel quale si chiedeva il riconoscimento ai lavoratori di “Amazon Italia Transport” dell'intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate e che secondo il sindacato interessa circa 15mila lavoratori. In particolare, la sentenza interessa i 400 lavoratori di Amazon Italia Transport di Casirate d'Adda e, a detta di Cisl, a cascata anche i 4.000 dipendenti italiani del ramo, così come ai 1.600 dipendenti della logistica di Cividate al Piano (Bergamo) e i loro 11 mila colleghi del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: driver - amazon
La Filt Cgil Padova denuncia il rischio per circa una settantina di Driver in seguito al cambio di appalto presso il cantiere Amazon di Vigonza che vedrà la società Aelog, a partire dal 28 settembre, lasciare l'appalto venendo sostituita da Tiway. Un'operazione d - facebook.com Vai su Facebook
Amazon pagherà 2,5 miliardi di dollari per le iscrizioni «ingannevoli» a Prime: l’accordo negli Usa con la Ftc - X Vai su X
Ai driver di Amazon spetta l’intera paga delle festività: la sentenza del Tribunale di Bergamo - Dal 2020 nella logistica veniva riconosciuto 1/26 della paga, oltre alla maggiorazione, mentre in Amazon Italia Transport era riconosciuta la sola maggiorazione e non anche le ore lavorate. Come scrive msn.com
Driver di Amazon schiavi dell’intelligenza artificiale. I sindacati: “Sistema assurdo: incidenti, multe e 300 pacchi al giorno” - Il primo passo per un driver che prende servizio è il collegamento al sistema informatico Amazon Flex, una semplice app sullo smartphone. Da ilgiorno.it