Agus Gandolfo moglie di Lautaro | C’è stato un momento difficilissimo legato alla carriera di Lauti…

Ilnerazzurro.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha aperto il cuore raccontando alcuni passaggi complicati della loro vita di coppia. Dietro le luci di San Siro e la carriera scintillante del capitano nerazzurro, ci sono stati momenti che hanno messo a dura prova sia la famiglia che la loro relazione. Non solo gioie e successi, ma anche ostacoli che hanno richiesto forza, unità e resilienza. Uno dei ricordi più delicati risale alla nascita del piccolo Theo. La coppia ha vissuto attimi di paura che hanno inevitabilmente segnato quel periodo, anche se per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi: “ Ci ha fatto un po’ spaventare – ha raccontato Agustina – ma siamo riusciti a superarlo presto “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agus - gandolfo

agus gandolfo moglie lautaroLa moglie di Lautaro: “C’è stato un momento difficile legato alla sua carriera: pensavamo…” - Agustina Gandolfo ha raccontato ai microfoni di Hola la sua vita quotidiana di wag imprenditrice e indipendente. Come scrive msn.com

agus gandolfo moglie lautaroAgustina rivela: "La carriera di Lautaro? Nel 2021 c'è stato un momento molto duro. Ci sentivamo come se avessimo perso tutto" - Comincia così il racconto di Agustina Gandolfo sulla relazione con Lautaro Martinez, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agus Gandolfo Moglie Lautaro