Agus Gandolfo moglie di Lautaro | C’è stato un momento difficilissimo legato alla carriera di Lauti…
Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha aperto il cuore raccontando alcuni passaggi complicati della loro vita di coppia. Dietro le luci di San Siro e la carriera scintillante del capitano nerazzurro, ci sono stati momenti che hanno messo a dura prova sia la famiglia che la loro relazione. Non solo gioie e successi, ma anche ostacoli che hanno richiesto forza, unità e resilienza. Uno dei ricordi più delicati risale alla nascita del piccolo Theo. La coppia ha vissuto attimi di paura che hanno inevitabilmente segnato quel periodo, anche se per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi: “ Ci ha fatto un po’ spaventare – ha raccontato Agustina – ma siamo riusciti a superarlo presto “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
