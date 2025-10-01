Agropoli incontra la commissione Aces Europe | Verso il titolo di Comune Europeo dello sport 2027

Agropoli, si è prepara a vivere un momento storico. Di recente, la città ha accolto con entusiasmo la visita della commissione Aces Europe, che ha il compito di valutare il nostro dossier di candidatura per diventare il Comune Europeo dello Sport nel 2027 L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

