Agroalimentare | sequestrati due quintali di prodotti non tracciati

Cilentoreporter.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno eseguito una serie di controlli nel settore agroalimentare, su tutto il territorio provinciale L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

agroalimentare sequestrati due quintali di prodotti non tracciati

© Cilentoreporter.it - Agroalimentare: sequestrati due quintali di prodotti non tracciati

In questa notizia si parla di: agroalimentare - sequestrati

Blitz nel settore agroalimentare: sequestrati due quintali di prodotti

agroalimentare sequestrati due quintaliQuintali di prodotti agroalimentari sequestrati ad Avellino, colpiti minimarket e pescherie: maxi multe - Sequestrati due quintali di alimenti senza tracciabilità e elevate sanzioni per 6. Lo riporta virgilio.it

agroalimentare sequestrati due quintaliControlli agroalimentari ad Avellino, sequestrati due quintali di prodotti non tracciati - I carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agroalimentare Sequestrati Due Quintali