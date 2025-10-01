Agroalimentare | sequestrati due quintali di prodotti non tracciati
I Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale e con il personale dell'A.S.L. di Avellino, hanno eseguito una serie di controlli nel settore agroalimentare, su tutto il territorio provinciale
Blitz nel settore agroalimentare: sequestrati due quintali di prodotti
