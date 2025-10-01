Agrivoltaico Pecoraro | centrale binomio agricoltura-rinnovabili

Roma, 1 ott. (askanews) - Il binomio tra agricoltura ed energie rinnovabili è la chiave di volta per valorizzare il principio di sostenibilità ambientale e il rilancio della tradizione agroalimentare italiana, grazie all'innovazione garantita dalla transizione ecodigital. È questo il tema al centro del convegno "Terra del Sole: Napoli chiama gli agricoltori italiani. Verso il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d'Italia", promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti Campania e NextEnergy Group con il patrocinio del Comune di Napoli e di Rai Campania. L'evento si terrà a Napoli, lunedì 6 ottobre, ore 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

