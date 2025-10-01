Agrivoltaico Pecoraro | centrale binomio agricoltura-rinnovabili
Roma, 1 ott. (askanews) - Il binomio tra agricoltura ed energie rinnovabili è la chiave di volta per valorizzare il principio di sostenibilità ambientale e il rilancio della tradizione agroalimentare italiana, grazie all'innovazione garantita dalla transizione ecodigital. È questo il tema al centro del convegno "Terra del Sole: Napoli chiama gli agricoltori italiani. Verso il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d'Italia", promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti Campania e NextEnergy Group con il patrocinio del Comune di Napoli e di Rai Campania. L'evento si terrà a Napoli, lunedì 6 ottobre, ore 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: agrivoltaico - pecoraro
Finito incontro a Milano con @manuel urzì responsabile Ecodigital Verso il 2050 per il Nord e dopo successo di eventi #nofakefood di ieri prossime tappe a Roma il 16/9 e poi al Nord il 2/3 ottobre! Chi vuole aiutarci [email protected] o info@pecoraroscanio.
Agrivoltaico, in arrivo le regole per accedere ai fondi (1,1 miliardi). L'obiettivo di 1 GW al 2026 - Sono attese entro il 29 febbraio le regole operative per accedere agli incentivi da 1,1 miliardi, provenienti dal Pnrr, dedicati agli impianti agrivoltaici di natura sperimentale.
Agrivoltaico, Pecoraro: sfida alleanza agricoltori e imprese - "L'Agrivoltaico deve essere una alleanza tra agricoltori e imprese del fotovoltaico che vogliano fare davvero un'azione utile al Paese.