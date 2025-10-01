Agrate Max Pisu apre la stagione col buonumore

Max Pisu inaugura la stagione teatrale di Agrate. Quattro appuntamenti per adulti e quattro per ragazzi. Si comincia il 25 ottobre con “Guarda che stelle“, alle 21, all’Auditorium Marco Rigoni Stern Cittadella della Cultura (via Gian Mateo Ferrario 53). A portare in città il mattatore, Teatro Pedonale, l’associazione culturale che ha curato la rassegna 2025-2026 per il Comune. La prima affidata al one man show in cui Pisu racconta in chiave comica il proprio smarrimento di fronte alle tecnologie che stanno cambiando la nostra vita. Dagli elettrodomestici intelligenti che non sappiamo come accendere, alle app per il benessere che ci mettono ansia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

