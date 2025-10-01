Agli azzurri solo il 7% niente da fare per Acciarri e per Camela

Tra i delusi, nel Piceno, ci sono sicuramente gli esponenti di Forza Italia. Il partito di Berlusconi, infatti, nella circoscrizione ascolana è stato soltanto il quinto, con poco meno del 7% delle preferenze. Gli ‘azzurri’ sono stati superati anche dalla Lega, unico caso in tutte le Marche. Di conseguenza, non c’è stata alcuna speranza di entrare in consiglio per i quattro candidati Monica Acciarri, Valeriano Camela, Leo Bollettini e Patrizia Ferrara. Poca voglia di parlare, ieri, per la Acciarri (foto), che nei mesi scorsi aveva fatto parecchio discutere di sé dopo aver abbandonato la Lega proprio per passare a Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

