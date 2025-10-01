Aggressione al pronto soccorso dell' ospedale di Ciriè | sette operatori sanitari coinvolti arrestato l' esagitato

Torinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette operatori sanitari in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè sono stati aggrediti da un esagitato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre 2025. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, che sarebbe un soggetto con problemi psichiatrici. Dei sette quattro hanno riportato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aggressione - pronto

Novara, ancora un'aggressione in pronto soccorso: paziente si scaglia contro un'infermiera

Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato

Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato

aggressione pronto soccorso ospedaleNuova aggressione al Pronto soccorso di Ciriè, sette operatori sanitari feriti - Assomed Piemonte), che rilancia con forza il tema della sicurezza nei pronto soccorso piemontesi, ormai al centro ... Si legge su giornalelavoce.it

aggressione pronto soccorso ospedaleTerni, due infermieri aggrediti in Pronto soccorso: trauma alla spalla per uno e frattura del malleolo per l’altro - Terni, due infermieri aggrediti in Pronto soccorso: trauma alla spalla per uno e frattura del malleolo per l'altro ... Segnala nursetimes.org

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Pronto Soccorso Ospedale