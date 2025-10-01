Aggressione al pronto soccorso dell' ospedale di Ciriè | sette operatori sanitari coinvolti arrestato l' esagitato
Sette operatori sanitari in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè sono stati aggrediti da un esagitato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre 2025. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, che sarebbe un soggetto con problemi psichiatrici. Dei sette quattro hanno riportato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: aggressione - pronto
Novara, ancora un'aggressione in pronto soccorso: paziente si scaglia contro un'infermiera
Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato
Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato
È stato identificato e arrestato dai carabinieri con le accuse di danneggiamento e aggressione l’uomo che domenica sera al pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide aveva aggredito un infermiere. Abbiamo commentato l'episodio con Biagio Tomasco ( - facebook.com Vai su Facebook
Alunna al pronto soccorso dopo una lezione di educazione fisica, docente accusata di aggressione verbale. il Tribunale annulla la sospensione per mancanza di prove e condanna l’Ufficio Scolastico a restituire lo stipendio - X Vai su X
Nuova aggressione al Pronto soccorso di Ciriè, sette operatori sanitari feriti - Assomed Piemonte), che rilancia con forza il tema della sicurezza nei pronto soccorso piemontesi, ormai al centro ... Si legge su giornalelavoce.it
Terni, due infermieri aggrediti in Pronto soccorso: trauma alla spalla per uno e frattura del malleolo per l’altro - Terni, due infermieri aggrediti in Pronto soccorso: trauma alla spalla per uno e frattura del malleolo per l'altro ... Segnala nursetimes.org