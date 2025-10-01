Aggressione a una donna Tentata violenza | arrestato

E’ accusato dei reati di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. Per questo è stato arrestato dai carabinieri di Bagno di Romagna insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Cesena un uomo di 48 anni, italiano, residente in un comune della Alta Valle del Savio e ora si trova agli arresti domiciliari con il bracialetto elettronico. L’arresto è scaturito lo scorso fine settimana dopo che era arrivata una richiesta di aiuto al 112 da parte di alcuni testimoni che riferivano dell’aggressione a una donna residente in un comune sempre della Alta Valle del Savio. Il fatto è avvenuto di sera nei pressi di un bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

