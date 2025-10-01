Aggressione a tifosi dello Sporting arresti e denunce a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre arresti e tre denunce per gli ultras del Napoli: è il bilancio delle verifiche fatte da Digos e Squadra mobile del capoluogo campano sui sei uomini portati in questura dopo l’aggressione a un gruppo di tifosi dello Sporting Lisbona, in città per l’incontro di Champions di questa sera. I tre arrestati, ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, sono accusati in un caso di violazione del daspo e in altri due di possesso di fumogeni e coltelli in occasione di manifestazione sportiva. I tre denunciati sono un 30enne accusato di aver preso parte all’aggressione, e un 23enne e un 17enne che rispondono per avere il volto coperto in occasione di manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggressione a tifosi dello Sporting, arresti e denunce a Napoli

In questa notizia si parla di: aggressione - tifosi

Gli scontri sarebbero avvenuti verso la zona del porto: l'aggressione è partita dai tifosi azzurri che hanno provocato i supporters ospiti. Diversi i feriti, l'intervento della Polizia ha evitato il peggio

Vile aggressione ai tifosi giallorossi in motorino dopo il #derby: le immagini social dell'accaduto VIDEO

