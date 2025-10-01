Aggredisce i genitori chiedendo ancora soldi per comprare alcolici arrestato 43enne

Un catanese di 43 anni, alcolista e tossicodipendente, ha aggredito i propri genitori al culmine di una lite legata all’ennesima richiesta di soldi da usare per alimentare i propri vizi. La coppia di anziani, una donna malata oncologica e un uomo con problemi di deambulazione, è stata costretta a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

