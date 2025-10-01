Aggredì il vicesindaco in un bar 24enne ai domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata applicata oggi la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Luigi C., 24 anni, uno dei fratelli coinvolti nell’episodio di violenza che ha visto come vittima il vicesindaco del Comune di Rotondi. Il fatto risale al 13 luglio scorso, quando all’interno di un bar del paese il rappresentante istituzionale era stato aggredito, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dai fratelli Cuozzo. A seguito delle indagini coordinate dalla Procura, il Gip del Tribunale di Avellino ha firmato l’ordinanza di restrizione, eseguita in queste ore. L’indagato è assistito dall’avvocato Stefano Melisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

