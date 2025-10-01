Agenti sventano un tentativo di suicidio sul ponte di Pratantico
Agenti della squadra mobile di Arezzo sono riusciti a intercettare e a fermare il tentativo di suicidio di un uomo che aveva fermato la sua macchina nel viadotto del ponte di Pratantico. A metterli sulle sue tracce era stata la madre, preoccupata per le parole pronunciate ieri mattina dal figlio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
