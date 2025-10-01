Agenti di commercio Patrignani Fnaarc | Esclusi dagli incentivi green ancora una volta penalizzati
“I nuovi incentivi green previsti dal Governo a settembre rappresentano, per gli agenti di commercio, un’altra occasione mancata”. Lo denuncia Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, che evidenzia come “il provvedimento includa gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: agenti - commercio
Federazione italiana agenti e rappresentanti di Commercio, è Parlavecchio il nuovo presidente provinciale
Federazione italiana agenti e rappresentanti di Commercio, è Parlavecchio il nuovo presidente provinciale
Confcommercio: "La mobilità insostenibile degli agenti di commercio"
Agenti di commercio Parma - FIARC - facebook.com Vai su Facebook
Nuova frontiera dei prodotti digitali: agenti #AI e #vibecoding ? Domani un incontro #TotemTribe per scoprire come le tecnologie emergenti stanno trasformando creatività, sviluppo e interazione uomo-macchina #camcomtorino https://to.camcom.it/tribe-l - X Vai su X
Pochi agenti commercio, Fnaarc Pisa: "Fisco oneroso. Serve ricambio generazionale" - Il presidente di Fnaarc Confcommercio Pisa Domenico Greco chiede un tavolo di confronto per affrontare il tema e trovare soluzioni che agevolino il ricambio generazionale. Segnala lanazione.it
Agenti e rappresentanti di commercio in difficoltà per cantieri e costi in aumento - Confcommercio Cuneo): "Situazione che compromette il lavoro quotidiano, servono interventi immediati" ... Da targatocn.it