Agenda Sud e Agenda Nord | 500 milioni di euro per ridurre i divari e contrastare la dispersione scolastica DECRETI ed elenco delle scuole

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con due decreti distinti firmati il 9 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione ha destinato complessivamente 500 milioni di euro per sostenere le scuole statali nelle aree più fragili del Paese. I provvedimenti – Decreto ministeriale n. 175 (Agenda Sud) e Decreto ministeriale n. 176 (Agenda Nord) – si inseriscono nell’ambito della linea di investimento 1.4 del PNRR, con l’obiettivo di rafforzare le competenze di base e ridurre la dispersione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

