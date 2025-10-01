Agenda Sud e Agenda Nord | 500 milioni di euro per ridurre i divari e contrastare la dispersione scolastica DECRETI ed elenco delle scuole

Con due decreti distinti firmati il 9 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione ha destinato complessivamente 500 milioni di euro per sostenere le scuole statali nelle aree più fragili del Paese. I provvedimenti – Decreto ministeriale n. 175 (Agenda Sud) e Decreto ministeriale n. 176 (Agenda Nord) – si inseriscono nell’ambito della linea di investimento 1.4 del PNRR, con l’obiettivo di rafforzare le competenze di base e ridurre la dispersione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Agenda Sud e Agenda Nord, pubblicati i due decreti di destinazione delle risorse per il contrasto alla dispersione scolastica - “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione ... Da tecnicadellascuola.it

Agenda Sud e Nord, Valditara firma due decreti: 150mila euro per ogni scuola fragili: “Approccio italiano efficace” - 164 e saranno tutti finanziati con contributi in misura proporzionale rispetto agli ultimi dati Invalsi disponibili. Scrive tecnicadellascuola.it