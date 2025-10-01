AG4IN supera il milione d’incassi ieri secondo film di giornata dietro solo a DiCaprio

Va bene anche AG4IN nelle proiezioni infrasettimanali. E così praticamente dopo sei giorni nelle sale il film sul quarto scudetto del Napoli (prodotto ovviamente da Aurelio De Laurentiis) ha superato la fatidica soglia del milione di incassi. Per la precisione, AG4IN ha toccato quota un milione e 24mila euro. Ricordiamo ancora una volta che “Sarò con te” (l’opera che celebrò il terzo scudetto, quello spallettiano, osimheniano, kvaranense e via dicendo) si fermò a un milione e 438mila euro. Ieri AG4IN è stato il secondo film di giornata al box office: ha incassato 125mila euro per 11. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

