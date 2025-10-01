Affida un ricorso all' intelligenza artificiale avvocato ' sgridato' dal giudice

AGI - Non è la prima volta che un giudice 'sgrida' un legale per aver portato avanti la difesa del proprio assistito affidandosi all' intelligenza artificiale, ma questa volta la giudice di Latina, Valentina Avarello, ha utilizzato parole particolarmente severe verso il difensore che ha utilizzato impropriamente l' AI. Ricorso redatto con l'AI "di scarsa rilevanza". Il ricorso del legale, spiega la magistrata nella sentenza letta dall'AGI su una causa di lavoro, "così come tutti gli altri centinaia patrocinati dal medesimo avvocato, tutti redatti a stampone, risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Affida un ricorso all'intelligenza artificiale, avvocato 'sgridato' dal giudice

In questa notizia si parla di: affida - ricorso

?MARATEA/ LA REGIONE AFFIDA IL PORTO A SOCIETA' PRIVATA IL COMUNE E ALTRE IMPRESE ANNUNCIANO RICORSO RACCOLTE 1800 FIRME DA ASSOCIAZIONI LOCALI PER RITIRARE L'AVVISO/ LA GESTIONE DEV'ESSERE PUBBLICA I - facebook.com Vai su Facebook

L'intelligenza artificiale alla sbarra - La sentenza del Tribunale di Torino diventa così un precedente prezioso, un faro che illumina i confini dell'utilizzo lecito e responsabile delle nuove tecnologie nell'esercizio della professione ... studiocataldi.it scrive

Intelligenza artificiale e settore legale: avvocati, occhio a confidare ciecamente nei sistemi di IA per la redazione degli atti - Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha avuto un notevole impatto nel settore delle professioni legali. Come scrive filodiritto.com