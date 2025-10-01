Affida un ricorso all' intelligenza artificiale avvocato ' sgridato' dal giudice

AGI - Non è la prima volta che un  giudice  'sgrida' un  legale  per aver portato avanti la difesa del proprio assistito affidandosi all' intelligenza artificiale, ma questa volta la  giudice  di Latina,  Valentina Avarello, ha utilizzato parole particolarmente severe verso il difensore che ha utilizzato impropriamente l' AI. Ricorso redatto con l'AI "di scarsa rilevanza". Il  ricorso  del legale, spiega la  magistrata  nella sentenza letta dall'AGI su una  causa di lavoro, "così come tutti gli altri centinaia patrocinati dal medesimo  avvocato, tutti redatti a stampone, risulta evidentemente redatto con strumenti di  intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Agi.it

