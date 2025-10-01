Affari Tuoi Stefania nella bufera dopo la puntata | Che piangi

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 settembre condotta da Stefano De Martino, Stefania del Trentino Alto Adige partecipa al gioco iniziando con il pacco 12. La partita comincia bene: nei primi sei tiri elimina cifre basse come 5 euro (Sardegna), 0 euro (Lombardia), 100 euro (Calabria), 20 euro (Sicilia) e 200 euro (Veneto), ma perde anche 20mila euro (Molise). Il Dottore offre 38mila euro, ma Stefania e Cristiano rifiutano, puntando in alto.La fortuna sembra sostenerli: la Puglia elimina 15mila euro, il Piemonte regala un Gennarino e la Toscana toglie 1 euro. Rifiutano un’offerta di 43mila euro, ma la situazione peggiora con l’eliminazione di 75mila euro (Liguria), 10mila euro (Basilicata) e, soprattutto, 100mila euro (Campania), riducendo il montepremi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefania nella bufera dopo la puntata: "Che piangi"

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

Se racconti che in Rai c'è agitazione per gli ascolti traballanti di Affari Tuoi si agitano tutti poi però mille manovre e fanno slittare Vespa. Se racconti che per la Rai sabato sera è stata una batosta, si agitano tutti ma poi cambiano access e orari (mossa su cui nu - X Vai su X

ICYMI: La ruota della fortuna allunga ancora su Affari Tuoi con oltre 5 milioni di spettatori - facebook.com Vai su Facebook

Affari Tuoi, Stefania sbaglia ma il vero show è di De Martino contro Scotti e Berlusconi. Web in tilt: “Sono saltati i nervi” - Nella puntata del 30 ottobre la concorrente 'regala' 300mila euro al Dottore, ma De Martino fa discutere con un siparietto in risposta alle critiche di Mediaset ... Si legge su libero.it

Affari Tuoi: quanto ha vinto Stefania dal Trentino Alto Adige stasera 30 settembre? - Stasera i riflettori di Rai1 si sono accesi su Stefania Fravezzi, la nuova pacchista del Trentino Alto Adige, che ha portato in studio tutta la sua energia e quel sorriso che conquista al primo sguard ... Secondo alphabetcity.it