Affari tuoi in soccorso di Ballando con le stelle
Per anni Milly Carlucci ha chiarito che era impensabile farsi precedere da Affari Tuoi a causa della lunghezza della sua trasmissione che va in onda in diretta, ma stavolta ci sarà un cambiamento epocale: Ballando con le stelle verrà preceduto dai pacchi. Nella prima puntata la trasmissione di Rai 1 ha totalizzato 23% di share con 2.994.000 spettatori, contro Tu sì que vales, che invece è partito segnando un grande successo (4.024.000 spettatori con uno share del 28.5%). Certo, gli ascolti di Ballando con le stelle, al sabato sera in prima serata, non sono deludenti ma, al tempo stesso, una trasmissione per la quale sono stati investiti molti soldi deve realizzare grandi risultati e soprattutto essere al livello degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
