Nell’arena di Affari Tuoi, tra pacchi ballerini, musica da saga fantasy e offerte tritate con nonchalance, è andato in scena l’evento più agricolo dell’anno: l’ascesa televisiva di Giuseppe, agricoltore, economista, e autoproclamato veggente di Montalto di Castro (Viterbo, ma fingiamo sia stato Hogwarts). Guidato da un ispirato Stefano De Martino, lo show è stato subito introdotto come “la battaglia finale: Veggente contro Dottore”. Il che fa sembrare tutto molto epico, ma poi si scopre che il veggente in questione non vede il suo futuro e voleva solo recuperare un trattore rubato cinque anni fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, il veggente Giuseppe non vede il proprio futuro