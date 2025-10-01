Affari Tuoi il veggente Giuseppe non vede il proprio futuro
Nell’arena di Affari Tuoi, tra pacchi ballerini, musica da saga fantasy e offerte tritate con nonchalance, è andato in scena l’evento più agricolo dell’anno: l’ascesa televisiva di Giuseppe, agricoltore, economista, e autoproclamato veggente di Montalto di Castro (Viterbo, ma fingiamo sia stato Hogwarts). Guidato da un ispirato Stefano De Martino, lo show è stato subito introdotto come “la battaglia finale: Veggente contro Dottore”. Il che fa sembrare tutto molto epico, ma poi si scopre che il veggente in questione non vede il suo futuro e voleva solo recuperare un trattore rubato cinque anni fa. 🔗 Leggi su Dilei.it
Magicamente, chiudendo entrambi alla stessa ora, #AffariTuoi (22,2%) accorcia le distanza e la Ruota passa dal 27% di lunedì al 23,8% di ieri. Mi sa che oggi nessuno scriverà picchi di 7 milioni. Rispetto a una settimana fa: #AffariTuoi +400.000 e +2,2 punti. - X Vai su X
Affari Tuoi, Stefania Fravezzi di Bolzano conquista 30 mila euro ma cambia il pacco da 300 mila. - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi, partita drammatica per il “veggente” Giuseppe: accetta l’offerta e si pente amaramente - Una partita ricca di emozioni quella del "veggente" Giuseppe, che prevede la sua partita a metà e si ferma a un passo dal trionfo assoluto ... Lo riporta fanpage.it
Affari tuoi, puntata 1 ottobre: Giuseppe (impaurito) accetta l'offerta ma nel pacco aveva una cifra da capogiro. È polemica: "Troppo frettoloso" - Nella puntata del 1 ottobre, il Veggente accetta l'offerta del Dottore ma nel pacco aveva 200. Come scrive libero.it