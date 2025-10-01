Affari tuoi il Veggente fregato | Grazie alla figlia per questa min***ta

Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è finalmente la sera di Giuseppe, il pacchista del Lazio, nella vita agricoltore ma davanti alle telecamere meglio noto come " Il veggente ". La partita però non va come sperato da tanti. La "battaglia finale" tra il Veggente e il Dottore, infatti, termina sì con i 50mila euro dell'offerta portati a casa, ma con 75mila e soprattutto 200mila euro svaniti sul più ballo. Il secondo premio più alto del gioco, infatti, era contenuto nel pacco in mano al concorrente di Montalto di Castro, secondo molti telespettatori frenato da eccessiva prudenza e dai consigli della figlia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, il Veggente fregato: "Grazie alla figlia per questa min***ta"

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

