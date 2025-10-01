Affari Tuoi De Martino si fa beffa di Scotti | Noi qua abilità non ne richiediamo Laureati? Via!
La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua. in onda. Dopo aver portato la sigla del game di Scotti in puntata, Stefano De Martino risponde ironicamente al competitor Scotti e all’editore di MFE Pier Silvio Berlusconi. Quante volte, durante La Ruota della Fortuna, avete sentito Gerry dire “ Noi qua i soldi non li regaliamo “? Tante. Un evidente riferimento ad Affari Tuoi dove, invece, è tutta fortuna. Dose rincarata da Pier Silvio Berlusconi che, proprio nello studio de La Ruota, ha definito i pacchi “ un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
