Affari tuoi De Martino replica alle critiche di Berlusconi e scatena il pubblico | Sta rosicando VIDEO
News TV. La sera del 30 settembre 2025, Stefano De Martino non è riuscito a trattenersi. Dopo settimane in cui sembrava aver ignorato elegantemente le critiche, il conduttore di Affari Tuoi ha ceduto a un piccolo sfogo che ha fatto rumoreggiare il pubblico. Un momento di televisione genuino, dove ironia e franchezza si sono mescolate, segnando la puntata di ieri come una delle più discusse della stagione. Leggi anche: Grande Fratello, Giulia finisce nei guai: cosa ha detto Leggi anche: “E allora manda la finanza”. Rissa totale in studio da Giletti: il conduttore reagisce così La rivalità tra Rai e Mediaset: un duello di ascolti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
Se racconti che in Rai c'è agitazione per gli ascolti traballanti di Affari Tuoi si agitano tutti poi però mille manovre e fanno slittare Vespa. Se racconti che per la Rai sabato sera è stata una batosta, si agitano tutti ma poi cambiano access e orari (mossa su cui nu - X Vai su X
ICYMI: La ruota della fortuna allunga ancora su Affari Tuoi con oltre 5 milioni di spettatori - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino risponde con ironia: frecciatine a Pier Silvio Berlusconi durante Affari Tuoi - Stefano De Martino ironizza sulle critiche: la stoccata ad Affari Tuoi non passa inosservata. Riporta comingsoon.it
Affari Tuoi, Stefania sbaglia ma il vero show è di De Martino contro Scotti e Berlusconi. Web in tilt: “Sono saltati i nervi” - Nella puntata del 30 ottobre la concorrente 'regala' 300mila euro al Dottore, ma De Martino fa discutere con un siparietto in risposta alle critiche di Mediaset ... Scrive libero.it