News TV. La sera del 30 settembre 2025, Stefano De Martino non è riuscito a trattenersi. Dopo settimane in cui sembrava aver ignorato elegantemente le critiche, il conduttore di Affari Tuoi ha ceduto a un piccolo sfogo che ha fatto rumoreggiare il pubblico. Un momento di televisione genuino, dove ironia e franchezza si sono mescolate, segnando la puntata di ieri come una delle più discusse della stagione. Leggi anche: Grande Fratello, Giulia finisce nei guai: cosa ha detto Leggi anche: “E allora manda la finanza”. Rissa totale in studio da Giletti: il conduttore reagisce così La rivalità tra Rai e Mediaset: un duello di ascolti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Affari tuoi, De Martino replica alle critiche di Berlusconi e scatena il pubblico: “Sta rosicando” (VIDEO)