Affari tuoi De Martino replica alle critiche di Berlusconi e scatena il pubblico | Sta rosicando VIDEO

Tvzap.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 30 settembre 2025, Stefano De Martino non è riuscito a trattenersi. Dopo settimane in cui sembrava aver ignorato elegantemente le critiche, il conduttore di Affari Tuoi ha ceduto a un piccolo sfogo che ha fatto rumoreggiare il pubblico. Un momento di televisione genuino, dove ironia e franchezza si sono mescolate, segnando la puntata di ieri come una delle più discusse della stagione.

affari tuoi de martinoStefano De Martino risponde con ironia: frecciatine a Pier Silvio Berlusconi durante Affari Tuoi - Stefano De Martino ironizza sulle critiche: la stoccata ad Affari Tuoi non passa inosservata. Riporta comingsoon.it

affari tuoi de martinoAffari Tuoi, Stefania sbaglia ma il vero show è di De Martino contro Scotti e Berlusconi. Web in tilt: “Sono saltati i nervi” - Nella puntata del 30 ottobre la concorrente 'regala' 300mila euro al Dottore, ma De Martino fa discutere con un siparietto in risposta alle critiche di Mediaset ... Scrive libero.it

