Affari sporchi in Martesana Preso l’uomo delle cosche

Dagli affari sporchi all’ombra di edilizia e logistica a Milano e nell’hinterland alla fuga negli Emirati arabi per sfuggire alla giustizia, ma la festa è finita: estradato in Italia, e arrestato a Fiumicino, un imprenditore italiano, di origine pugliese e residente in Martesana, già colpito da una misura cautelare emessa nel 2023 dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della Procura. Un’indagine, condotta nel 2022 e 2023 dalla Guardia di Finanza di Gorgonzola, lo aveva individuato come "soggetto apicale" di un’ organizzazione criminale specializzata in reati economico finanziari, in molti casi agevolati da appoggi di organizzazioni mafiose e finalizzati a favorire affiliati a cosche calabresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

