Affari sporchi in Martesana Preso l’uomo delle cosche
Dagli affari sporchi all’ombra di edilizia e logistica a Milano e nell’hinterland alla fuga negli Emirati arabi per sfuggire alla giustizia, ma la festa è finita: estradato in Italia, e arrestato a Fiumicino, un imprenditore italiano, di origine pugliese e residente in Martesana, già colpito da una misura cautelare emessa nel 2023 dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della Procura. Un’indagine, condotta nel 2022 e 2023 dalla Guardia di Finanza di Gorgonzola, lo aveva individuato come "soggetto apicale" di un’ organizzazione criminale specializzata in reati economico finanziari, in molti casi agevolati da appoggi di organizzazioni mafiose e finalizzati a favorire affiliati a cosche calabresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: affari - sporchi
I maschi della famiglia Trump tra mafia, Ku Klux Klan e affari sporchi: viaggio alle origini del leader Usa
Seicento euro per riparare una pistola e più di mille per averne una nuova: i retroscena sugli affari sporchi di Licata
Ecomafie la Lombardia è terreno fertile e ricco per gli affari sporchi dei clan: 2.324 reati nel 2024. Allarme appalti pubblici
Il #23settembre di 40 anni fa la camorra uccideva #GiancarloSiani, il giovanissimo cronista del #Mattino che con le sue inchieste aveva rivelato gli affari sporchi dei clan e della politica locale - facebook.com Vai su Facebook
La commissione nazionale antimafia a Catania. Lotta alla criminalita' e protocolli di legalita' per contrastare gli affari sporchi dei clan. Ce ne occuperemo nel #Tg delle 19,35. @TgrSicilia seguiteci sul nostro sito: http://RAINEWS.IT/TGR/SICILIA - X Vai su X
Affari sporchi in Martesana. Preso l’uomo delle cosche - Fatture false, riciclaggio e reati fallimentari: l’indagine partita da Gorgonzola. Lo riporta msn.com