AEW | Annunciato fumetto crossover in collaborazione con DC Comics
Negli ultimi sei anni la partnership tra AEW e Warner Bros. Discovery ha portato a diversi episodi speciali di Dynamite e a qualche piccolo crossover con DC Comics. Ora la collaborazione è pronta a fare un passo in avanti con l’annuncio ufficiale di una serie a fumetti che vedrà protagonisti la Justice League e i wrestler della compagnia di Tony Khan. Il progetto sarà composto da due numeri per un totale di 48 pagine, scritti da Steve Orlando con i disegni di Travis Mercer e Lucas Meyer. Tra i wrestler pubblicizzati ci saranno “Hangman” Adam Page, “Timeless” Toni Storm, Mercedes Moné e altri ancora. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
annunciato - fumetto
