Aeroporto taxi ed Ncc abusivi | 55mila euro di multa
Fiumicino, 1 ottobre 2025 – Oltre 50 sanzioni nei confronti di taxi e Ncc abusivi all’aeroporto di Fiumicino nell’ambito dei controlli compiuti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nel periodo estivo con l’aumento di turisti e pellegrini. Le attività di controllo, eseguite dai militari del Gruppo di Fiumicino, hanno portato alla contestazione di più di 50 violazioni, all’irrogazione di sanzioni per oltre 55.000 euro e all’individuazione di un tassista totalmente abusivo e al deferimento all’autorità giudiziaria di 2 persone per violazione del D.AC.UR. (divieto di accesso alle aree urbane o ‘Daspo urbano’) e per i reati di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - taxi
Ingorgo lungo il viale per l'aeroporto: "Colpa delle auto in sosta selvaggia, anche taxi bloccati in coda"
“All’aeroporto di Napoli bisogna camminare quasi un chilometro per prendere un taxi”: la denuncia dei tassisti
“Investimenti e treno, l’aeroporto di Orio sarà ancora più competitivo. In Italia urge una riforma dei taxi”
Pietro Petruzzelli. . La nostra città, da oggi, ha 4 nuovi taxi dei 30 totali! Da oggi Vito, Giuseppe, Francesco e Luca iniziano il loro servizio nelle ore serali e notturne e soprattutto dall'aeroporto. Sono i primi 4 ed entro la fine di settembre diventeranno 20 nuove - facebook.com Vai su Facebook
È un caso isolato che 7 #taxi di fila rifiutino nel terzo #aeroporto italiano un cliente perchè non andava nella destinazione più conveniente a loro. È un caso isolato che la politica si tappi gli occhi di fronte alla necessità di fare una riforma del settore? - X Vai su X
Controlli a taxi e ncc abusivi, 50 multe in estate a Fiumicino - Cinquanta sanzioni elevate a tassisti e Ncc abusivi in occasione della stagione estiva, presso l'aeroporto di Fiumicino. Riporta ansa.it
Fiumicino: Daspo urbano e maxi multe. Ma non chiamateli tassisti, sono solo abusivi - C’è una pratica costante, anche se sommersa: autisti senza licenza, o con licenza non valida per operare dentro l’aeroporto, che attendono i passeggeri agli arrivi ... Si legge su romait.it