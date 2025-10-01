Aeroporto taxi ed Ncc abusivi | 55mila euro di multa

Fiumicino, 1 ottobre 2025 – Oltre 50 sanzioni nei confronti di taxi e Ncc abusivi all’aeroporto di Fiumicino nell’ambito dei controlli compiuti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nel periodo estivo con l’aumento di turisti e pellegrini. Le attività di controllo, eseguite dai militari del Gruppo di Fiumicino, hanno portato alla contestazione di più di 50 violazioni, all’irrogazione di sanzioni per oltre 55.000 euro e all’individuazione di un tassista totalmente abusivo e al deferimento all’autorità giudiziaria di 2 persone per violazione del D.AC.UR. (divieto di accesso alle aree urbane o ‘Daspo urbano’) e per i reati di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it