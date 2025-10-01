Aeroporto il Comune conferma di voler entrare nella società

Il Comune di Genova ha confermato la propria disponibilità a entrare nella compagine societaria di gestione dell'aeroporto di Genova. Nei giorni scorsi era stata inviata una lettera formale alla Camera di Commercio e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - soci dello scalo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it