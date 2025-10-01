Aeroporto De Pascali | In commissione proposto il potenziamento dell’area vasta

Fiumicino, 1 ottobre 2025 – Continua nella commissione ‘Pianificazione urbanistica e strategia del territorio ’ i l percorso di approfondimento della proposta progettuale di potenziamento della cosiddetta ‘area vasta’ presentata da Enac. “Un incontro – spiega la presidente Francesca De Pascali – particolarmente importante, grazie al quale abbiamo potuto ascoltare e confrontarci con i principali stakeholder del nostro territorio. Il potenziamento dell’area vasta, per Fiumicino, rappresenta una opportunità se inserita in un percorso virtuoso e sostenibile che metta sullo stesso piano i diversi interessi, economici e di tutela del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it