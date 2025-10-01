Aeronautica Militare cambio di comando al 22° Gruppo DAMI di Giugliano
Il Tenente Colonnello Sergio Scarpato subentra al pari grado Marco Manganelli: “Un momento di continuità e rinnovamento”. Martedì 30 settembre, al 22° Gruppo DAMI di Giugliano in Campania (NA), si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Marco Manganelli, Comandante uscente e il Tenente Colonnello Sergio Scarpato, Comandante subentrante. La cerimonia, presieduta dal Colonnello Maurizio Moscato, Comandante del Reparto Difesa Aerea Missilistica Integrata, si è svolta alla presenza del Sindaco di Giugliano in Campania Dott. Diego D’Alterio, dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e d elle autorità civili e militari limitrofe, a testimonianza del legame del Reparto con la realtà del territorio nord occidentale della Provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
