Aeronautica Militare cambio di comando al 22° Gruppo DAMI di Giugliano

Puntomagazine.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tenente Colonnello Sergio Scarpato subentra al pari grado Marco Manganelli: “Un momento di continuità e rinnovamento”. Martedì 30 settembre, al 22° Gruppo DAMI di Giugliano in Campania (NA), si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Marco Manganelli, Comandante uscente e il Tenente Colonnello Sergio Scarpato, Comandante subentrante. La cerimonia, presieduta dal Colonnello Maurizio Moscato, Comandante del Reparto Difesa Aerea Missilistica Integrata, si è svolta alla presenza del Sindaco di Giugliano in Campania Dott. Diego D’Alterio, dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e d elle autorità civili e militari limitrofe, a testimonianza del legame del Reparto con la realtà del territorio nord occidentale della Provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aeronautica - militare

Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare

Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare

Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare

aeronautica militare cambio comandoCambio di comando al centro addestramento equipaggi del 15° Stormo di Cervia - Si è svolta ieri, 18 settembre 2025, presso l’aeroporto di Cervia, la cerimonia di avvicendamento al comando dell’81° Centro Addestramento Equipaggi (C. Secondo ravennawebtv.it

News Brevi – 29.09.2025 - Lunedì 22 settembre, nella sede di Poggio Renatico (FE), si è svolta la cerimonia di cambio al vertice del Reparto ... Si legge su md80.it

Cerca Video su questo argomento: Aeronautica Militare Cambio Comando