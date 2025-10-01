Aeronautica Mattarella | costernazione e dolore profondi per la tragedia

Roma, 1 ott. (askanews) – “Ho appreso con profonda costernazione e sincera commozione del tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica Militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa.In questa amara circostanza, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

