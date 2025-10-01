Aereo precipitato a Sabaudia Celentano | La comunità di Latina è scossa

Sabaudia, 1 ottobre 2025 – “A nome mio personale e, interpretando il sentimento comune, dell’intera Amministrazione comunale e della comunità di Latina, esprimo il più profondo e commosso cordoglio per la tragica perdita del colonnello Simone Mettini e di un giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli dell’Aeronautica Militare, precipitati questa mattina a Sabaudia con il loro velivolo T-260B da addestramento, all’interno del Parco nazionale del Circeo”. Così in una nota il sindaco di Latina Matilde Celentano sull’incidente aereo avvenuto questa mattina a Sabaudia. Tragedia aerea al Parco nazionale del Circeo: precipita un velivolo del 70° Stormo, morti due militari “La nostra comunità – prosegue il sindaco – è profondamente scossa da questa terribile notizia che ci tocca da vicino, data la storica presenza del 70° Stormo sul nostro territorio e il forte legame che unisce Latina all’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

