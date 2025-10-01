Aereo precipita nel parco Nazionale del Circeo | morti due militari

Leggo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare sarebbe precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina: il. 🔗 Leggi su Leggo.it

aereo precipita parco nazionaleAereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Secondo quotidiano.net

aereo precipita parco nazionaleSabaudia, velivolo dell'aeronautica precipitato sul parco nazionale del Circeo. Dispersi due militari - Un velivolo dell'aeronautica militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Si legge su ansa.it

