Aereo militare precipitato in Italia la scoperta sulle vittime | chi erano
Una missione di addestramento si è trasformata in una tragedia nei cieli del Lazio. Un velivolo T-260B del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina. Nell’impatto hanno perso la vita due uomini. La notizia ha scosso non solo la comunità militare, ma l’intero Paese, con messaggi di cordoglio arrivati dalle più alte cariche dello Stato. Leggi anche: Allarme rosso in Italia: cosa può accadere sabato La dinamica dell’incidente e i soccorsi. L’allarme è scattato dopo che il biposto da addestramento è scomparso dai radar. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Precipita un aereo dell'aeronautica militare vicino al Parco del Circeo. A bordo si trovavano due militari: il Colonnello Simone Mettini, comandante dello Stormo e istruttore di volo, e il giovane allievo Lorenzo Nucheli. Entrambi hanno perso la vita nell’impatto. I - facebook.com Vai su Facebook
#Sabaudia Stamane un aereo da addestramento dell'Aeronautica militare è precipitato nel Parco Nazionale del Circeo. Il velivolo è stato trovato in fiamme con, all'interno, i corpi senza vita di 2 militari. Al #GR1 Stefano Donati, direttore dell'Ente Parco del Circe - X Vai su X
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. È un biposto: morti i due militari a bordo. Uno è il comandante del 70° Stormo - Il velivolo dell’aeronautica militare è caduto nei pressi del Parco Nazionale del Circeo durante un volo addestrativo. Scrive quotidiano.net
Aereo militare precipita nel parco Nazionale del Circeo: due morti - Un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di ... Riporta ilgazzettino.it