Aereo militare precipitato a Sabaudia | morti due piloti del 70° Stormo chi sono

La tragedia nel Parco Nazionale del Circeo. La mattina del 30 settembre 2025, un velivolo militare T-260B dell’Aeronautica Militare è precipitato nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia (Latina). A bordo viaggiavano il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo, e l’allievo Lorenzo Nucheli. Per entrambi non c’è stato scampo: i corpi sono stati recuperati senza vita tra le lamiere del velivolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo stava effettuando un’esercitazione di addestramento di routine quando è improvvisamente scomparso dai radar. Subito sono partite le ricerche, rese complesse dalla zona impervia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

