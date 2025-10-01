Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo morti due militari
Un aereo militare è precipitato al suolo in località Migliara 51, provocando la morte di due militari a bordo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: aereo - militare
Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari - Soccorsi immediati con 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile ... Secondo rainews.it
Sabaudia, velivolo dell'aeronautica militare precipitato sul parco nazionale del Circeo: 2 morti - L'aereo, scomparso dai radar, è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina ... Lo riporta rainews.it