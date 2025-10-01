Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia | morti i due piloti a bordo

Ilmessaggero.it | 1 ott 2025

Un aereo dell?aeronautica militare è precipitato all?interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L'aereo era scomparso dai radar. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

aereo militare precipita parcoAereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Riporta quotidiano.net

