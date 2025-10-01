Aereo militare precipita sul Monte Circeo morto il colonnello Simone Mettini e il suo allievo L’incidente durante la missione di addestramento

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati trovati i corpi senza vita dei due militari a bordo del velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, uno dei piloti era il  colonnello Simone Mettini, 48 anni,  mentre l’altro deceduto un allievo. L’aereo è stato trovato dai soccorritori mentre era ancora in fiamme. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aereo - militare

