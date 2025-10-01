Aereo militare precipita sul Monte Circeo morto il colonnello Simone Mettini e il suo allievo L’incidente durante la missione di addestramento
Sono stati trovati i corpi senza vita dei due militari a bordo del velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, uno dei piloti era il colonnello Simone Mettini, 48 anni, mentre l’altro deceduto un allievo. L’aereo è stato trovato dai soccorritori mentre era ancora in fiamme. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: aereo - militare
Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare
Aereo militare tedesco colpito con un laser da una nave cinese. Merz interviene e protesta contro Pechino
Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare
Incidente aereo #Circeo: individuati i corpi senza vita del Col. Simone Mettini, istruttore e Comandante di Stormo e dell'allievo pilota Lorenzo Nucheli. Il #CapoSMA Gen. S.A. Antonio Conserva, a nome dell'#AeronauticaMilitare, esprime profondo cordoglio e v - X Vai su X
Ecco l’incredibile storia del T-33 Shooting Star, un aereo militare da addestramento americano della Guerra Fredda parcheggiato nel giardino del castello di Argirocastro in Albania. ? Domenico Vecchiarino - facebook.com Vai su Facebook
Sabaudia, aereo militare precipita nel Parco del Circeo: il Colonnello Simone Mettini e un allievo morti nello schianto - Tragedia nei cieli della provincia di Latina: un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel ... latinapress.it scrive
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. È un biposto: morti i due militari a bordo. Uno è il comandante del 70° Stormo - Il velivolo dell’aeronautica militare è caduto nei pressi del Parco Nazionale del Circeo durante un volo addestrativo. Segnala quotidiano.net