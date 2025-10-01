Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia E’ un biposto dispersi i due piloti

Roma, 1 ottobre 2025 - Un aereo dell'aeronautica militare italiana è scomparso dai radar. Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Subito è scattata la macchina dei soccorsi con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell'aeronautica militare. Il velivolo sembra essere caduto all'altezza di Cerasella, vicino la Migliara 49. L'aereo precipitato è un biposto, gli ufficiali a bordo sono al momento dispersi. Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l'incendio dell'aereo. Ancora in fase di accertamento le dinamiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

