Aereo militare precipita nel parco Nazionale del Circeo | morti il colonnello Simone Mettini e l' allievo Lorenzo Nucheli
Un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina:. 🔗 Leggi su Leggo.it
Cordoglio e vicinanza per la tragica scomparsa dei due militari del 70° Stormo di Latina, vittime dell’incidente aereo di Sabaudia. Una preghiera per loro, un abbraccio alle famiglie e un pensiero all’Aeronautica Militare. - X Vai su X
