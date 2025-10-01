Aereo militare precipita nel parco Nazionale del Circeo | morti il colonnello Simone Mettini e l' allievo Lorenzo Nucheli

1 ott 2025

Un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina:. 🔗 Leggi su Leggo.it

