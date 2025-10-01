aereo militare precipita al circeo morti il comandante del 70esimo stormo di latina e un allievo

AGI - Sono stati individuati dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, i corpi senza vita dei piloti del velivolo T-260B del 70esimo Stormo precipitato questa mattina; hanno perso la vita il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70esimo Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli di 20 anni. Il velivolo era impegnato in una missione addestrativa quando, per motivi da accertare, è precipitato al suolo. L'impatto è avvenuto in una zona boschiva del Parco nazionale del Circeo. La notizia è stata comunicata ai familiari, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di Squadra aerea Antonio Conserva, a nome dell'intera Forza Armata, si stringe in un "profondo segno di vicinanza e cordoglio" Il cordoglio di Meloni. 🔗 Leggi su Agi.it

