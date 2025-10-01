Aereo militare precipita al Circeo morti il comandante del 70esimo Stormo di Latina e un allievo
AGI - Sono stati individuati dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, i corpi senza vita dei piloti del velivolo T-260B del 70esimo Stormo precipitato questa mattina; hanno perso la vita il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70esimo Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli di 20 anni. Il velivolo era impegnato in una missione addestrativa quando, per motivi da accertare, è precipitato al suolo. L'impatto è avvenuto in una zona boschiva del Parco nazionale del Circeo. La notizia è stata comunicata ai familiari, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di Squadra aerea Antonio Conserva, a nome dell'intera Forza Armata, si stringe in un "profondo segno di vicinanza e cordoglio" Il cordoglio di Meloni. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: aereo - militare
Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare
Aereo militare tedesco colpito con un laser da una nave cinese. Merz interviene e protesta contro Pechino
Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare
Precipita un aereo dell'aeronautica militare vicino al Parco del Circeo. A bordo si trovavano due militari: il Colonnello Simone Mettini, comandante dello Stormo e istruttore di volo, e il giovane allievo Lorenzo Nucheli. Entrambi hanno perso la vita nell’impatto. I - facebook.com Vai su Facebook
#Sabaudia Stamane un aereo da addestramento dell'Aeronautica militare è precipitato nel Parco Nazionale del Circeo. Il velivolo è stato trovato in fiamme con, all'interno, i corpi senza vita di 2 militari. Al #GR1 Stefano Donati, direttore dell'Ente Parco del Circe - X Vai su X
Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari - Soccorsi immediati con 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile ... rainews.it scrive
Aereo militare precipita al Circeo, cordoglio delle istituzioni: chi erano le vittime - Tragedia al Circeo: aereo militare precipita durante un volo di addestramento, due piloti perdono la vita. Scrive notizie.it