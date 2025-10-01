Aereo militare precipita a Sabaudia | morti due avieri
Sciagura aerea nel cielo di Sabaudia. È stato localizzato il velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina precipitato questa mattina all'interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L'aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Lo riporta quotidiano.net
Latina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti - Un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Si legge su lapresse.it