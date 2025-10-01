Aereo militare precipita a Sabaudia due morti
Il velivolo è caduto durante l'addestramento nelle vicinanze del Circeo. A perdere la vita il colonnello comandante del 70° Stormo e un allievo pilota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: aereo - militare
Cordoglio e vicinanza per la tragica scomparsa dei due militari del 70° Stormo di Latina, vittime dell'incidente aereo di Sabaudia. Una preghiera per loro, un abbraccio alle famiglie e un pensiero all'Aeronautica Militare.
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Si legge su quotidiano.net
Sabaudia, dramma per un incidente aereo: velivolo dell'Aeronautica precipita. Due morti - Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato questa mattina, mercoledì 1 ... Scrive iltempo.it