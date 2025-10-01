Aereo militare precipita a Sabaudia due morti

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il velivolo è caduto durante l'addestramento nelle vicinanze del Circeo. A perdere la vita il colonnello comandante del 70° Stormo e un allievo pilota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

aereo militare precipita a sabaudia due morti

© Gazzetta.it - Aereo militare precipita a Sabaudia, due morti

In questa notizia si parla di: aereo - militare

