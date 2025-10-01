Aereo militare da addestramento precipita al Circeo morti il comandante di stormo e un al
AGI - Questa mattina un velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina, con due militari a bordo, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato, per cause al momento non note, in un'area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Lo rende noto l'Aeronautica Militare, spiegando che sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. A perdere la vita sono stati il colonnello Simone Mettini, di 48 anni, comandante di stormo, e l'allievo Lorenzo Nucheli di 20 anni. Il cordoglio di Meloni. "Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo.
