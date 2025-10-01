AGI - Questa mattina un velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina, con due militari a bordo, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato, per cause al momento non note, in un'area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Lo rende noto l'Aeronautica Militare, spiegando che sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Secondo quanto apprende l'AGI, le due persone a bordo erano il colonnello Simone Mettini, di 48 anni, e un allievo. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Aereo militare da addestramento precipita al Circeo, due morti