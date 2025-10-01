Aereo dell’Aeronautica precipita sul Monte Circeo trovati i corpi dei due militari a bordo L’incidente durante la missione addestrativa

Sono stati trovati i corpi senza vita dei due militari a bordo del velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L’aereo è stato trovato dai soccorritori mentre era ancora in fiamme. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno. La scomparsa dai radar. Il velivolo è scomparso dai radar ed è stato rintracciato dopo le ricerche svolte con l’aiuto di un elicottero dei vigili del fuoco e uno dell’Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Open.online