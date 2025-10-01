Aereo dell’Aeronautica precipita sul Monte Circeo trovati i corpi dei due militari a bordo L’incidente durante la missione addestrativa
Sono stati trovati i corpi senza vita dei due militari a bordo del velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L’aereo è stato trovato dai soccorritori mentre era ancora in fiamme. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno. La scomparsa dai radar. Il velivolo è scomparso dai radar ed è stato rintracciato dopo le ricerche svolte con l’aiuto di un elicottero dei vigili del fuoco e uno dell’Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: aereo - aeronautica
Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare
Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare
Navi russe nel Mediterraneo, attraversato il Canale di Sicilia: c'è anche la corvetta "Boiky". Da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica
Dal 7 al 21 settembre l’Aeronautica Militare ha partecipato a Eindhoven, in Olanda, alla Falcon Leap 2025, un’esercitazione internazionale di trasporto aereo che punta a rafforzare interoperabilità e cooperazione tra le Forze Armate europee. L’Italia ha part - facebook.com Vai su Facebook
Con la dimostrazione di soccorso aereo dell'elicottero HH-139 del 15° Stormo dell'#AeronauticaMilitare ha inizio la manifestazione aerea per il 65° anniversario delle #FrecceTricolori. Live su Facebook e YouTube https://youtube.com/@AeronauticaMilitareOffi - X Vai su X
Latina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti - Un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Segnala msn.com
Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari - Soccorsi immediati con 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile ... Come scrive rainews.it