Aereo dell’aeronautica precipita in Italia ci sono morti

Tvzap.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata drammatica ha scosso il Lazio. Oggi, mercoledì 1 ottobre, poco dopo le 10:30, un aereo dellAeronautica Militare è precipitato al suolo nel territorio di Sabaudia, in località Migliara 51, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina. Il boato è stato udito a chilometri di distanza e in pochi minuti l’area si è trasformata nello scenario di un’operazione di soccorso imponente. Leggi anche: “Le hanno occupate”. Flotilla, scoppia il caos in Italia: l’ora più buia Leggi anche: “Li abbiamo visti”. Flotilla, la notizia é appena arrivata: cosa succede Le vittime: due militari a bordo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

aereo dell8217aeronautica precipita in italia ci sono morti

© Tvzap.it - Aereo dell’aeronautica precipita in Italia, ci sono morti

In questa notizia si parla di: aereo - aeronautica

Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare

Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare

Navi russe nel Mediterraneo, attraversato il Canale di Sicilia: c'è anche la corvetta "Boiky". Da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica

aereo dell8217aeronautica precipita italiaAereo precipita nel parco Nazionale del Circeo: morti due militari - Un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di ... Si legge su leggo.it

aereo dell8217aeronautica precipita italiaAereo militare precipita nel parco Nazionale del Circeo: due morti - Un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Aereo Dell8217aeronautica Precipita Italia