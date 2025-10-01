Aereo dell’aeronautica precipita in Italia ci sono morti
Una mattinata drammatica ha scosso il Lazio. Oggi, mercoledì 1 ottobre, poco dopo le 10:30, un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato al suolo nel territorio di Sabaudia, in località Migliara 51, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina. Il boato è stato udito a chilometri di distanza e in pochi minuti l’area si è trasformata nello scenario di un’operazione di soccorso imponente. Leggi anche: “Le hanno occupate”. Flotilla, scoppia il caos in Italia: l’ora più buia Leggi anche: “Li abbiamo visti”. Flotilla, la notizia é appena arrivata: cosa succede Le vittime: due militari a bordo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
