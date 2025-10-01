Aereo dell' Aeronautica Militare precipitato a Sabaudia nel Parco Nazionale del Circeo morti due soldati
Un aereo dell'Aeronautica Militare è precipitato a Sabaudia vicino al Monte Circeo, morti i due a bordo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare
Navi russe nel Mediterraneo, attraversato il Canale di Sicilia: c'è anche la corvetta "Boiky". Da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica
Dal 7 al 21 settembre l'Aeronautica Militare ha partecipato a Eindhoven, in Olanda, alla Falcon Leap 2025, un'esercitazione internazionale di trasporto aereo che punta a rafforzare interoperabilità e cooperazione tra le Forze Armate europee.
Con la dimostrazione di soccorso aereo dell'elicottero HH-139 del 15° Stormo dell'#AeronauticaMilitare ha inizio la manifestazione aerea per il 65° anniversario delle #FrecceTricolori.
Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: ricerche in corso - Un aereo dell’aeronautica militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Si legge su ilmessaggero.it
