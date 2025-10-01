Aereo dell'Aeronautica militare caduto a Sabaudia | morti i due militari a bordo
Sono stati trovati morti all'interno del velivolo che ha preso fuoco i due militari dispersi. Un aereo dell'Aeronautica militare è caduto stamattina a Sabaudia, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: aereo - aeronautica
Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare
Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare
Navi russe nel Mediterraneo, attraversato il Canale di Sicilia: c'è anche la corvetta "Boiky". Da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica
Dal 7 al 21 settembre l’Aeronautica Militare ha partecipato a Eindhoven, in Olanda, alla Falcon Leap 2025, un’esercitazione internazionale di trasporto aereo che punta a rafforzare interoperabilità e cooperazione tra le Forze Armate europee. L’Italia ha part - facebook.com Vai su Facebook
Con la dimostrazione di soccorso aereo dell'elicottero HH-139 del 15° Stormo dell'#AeronauticaMilitare ha inizio la manifestazione aerea per il 65° anniversario delle #FrecceTricolori. Live su Facebook e YouTube https://youtube.com/@AeronauticaMilitareOffi - X Vai su X
Aereo dell’Aeronautica militare caduto a Sabaudia: due militari dispersi, riceche in corso - Ci sono due militari dispersi dopo la caduta di un aereo dell'Aeronautica militare a Sabaudia, nel territorio del Parco nazionale del Circeo ... Lo riporta fanpage.it
Un aereo militare è caduto nel Parco nazionale di Sabaudia - Un aereo dell’aeronautica militare è caduto all’interno del Parco nazionale del Circeo del territorio di Sabaudia, in provincia di Latina. Come scrive msn.com