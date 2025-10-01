Aereo dell'Aeronautica militare caduto a Sabaudia | morti i due militari a bordo

Sono stati trovati morti all'interno del velivolo che ha preso fuoco i due militari dispersi. Un aereo dell'Aeronautica militare è caduto stamattina a Sabaudia, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

